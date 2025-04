Stollberger Seniorenkegler schaffen fast den Durchmarsch

In der 2. Verbandsliga steht für den Aufsteiger am Ende Platz 2 zu Buche. Zum Abschluss gab es noch einen Sieg am grünen Tisch.

Die Oldies des SKV 9Pins Stollberg haben ihre Premieren-Saison in der 2. Verbandsliga auf Platz zwei beendet. Mit 20:8 Punkten lag der Aufsteiger am Ende nur drei Punkte hinter Meister Fortschritt Mittweida. Zum Abschluss der Saison gab es für den SKV nochmals einen 6:2-Heimerfolg gegen Mehltheuer, wenn auch erst am grünen Tisch. Die Gäste, die...