Trotz Thüringer Gegenwehr: Pokal der Freizeitkicker bleibt im Erzgebirge

Aue
Acht Mannschaften haben in Aue das Sportjahr mit einem Turnier beschlossen. Dabei mischten Fußballer aus Erfurt sehr erfolgreich mit.
Die Freizeitfußballer aus Aue-Schwarzenberg haben sich mit einem Turnier aus dem alten Jahr verabschiedet. Dazu begrüßten die Gastgeber von FK Aue 2003 acht Teams und setzten sich in der Gruppe A mit den Red Devils aus Erfurt durch. In der anderen Staffel waren der SV Schneeberg und der 1. FC Wesley Aue die Besten. Der 1. FC bezwang die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.