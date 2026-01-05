Trotz Thüringer Gegenwehr: Pokal der Freizeitkicker bleibt im Erzgebirge

Acht Mannschaften haben in Aue das Sportjahr mit einem Turnier beschlossen. Dabei mischten Fußballer aus Erfurt sehr erfolgreich mit.

Die Freizeitfußballer aus Aue-Schwarzenberg haben sich mit einem Turnier aus dem alten Jahr verabschiedet. Dazu begrüßten die Gastgeber von FK Aue 2003 acht Teams und setzten sich in der Gruppe A mit den Red Devils aus Erfurt durch. In der anderen Staffel waren der SV Schneeberg und der 1. FC Wesley Aue die Besten. Der 1. FC bezwang die...