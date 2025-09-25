Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bärbel Weißflog vom SV Fortuna Pöhla sowie weitere Trainer und Helfer des Vereins werben dieser Tage rührig um Wintersportnachwuchs.
Bärbel Weißflog vom SV Fortuna Pöhla sowie weitere Trainer und Helfer des Vereins werben dieser Tage rührig um Wintersportnachwuchs. Bild: Anna Neef
Bärbel Weißflog vom SV Fortuna Pöhla sowie weitere Trainer und Helfer des Vereins werben dieser Tage rührig um Wintersportnachwuchs.
Bärbel Weißflog vom SV Fortuna Pöhla sowie weitere Trainer und Helfer des Vereins werben dieser Tage rührig um Wintersportnachwuchs. Bild: Anna Neef
Aue
Wie ein Verein aus dem Erzgebirge dem Nachwuchs auf die Sprünge helfen will
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Woche der offenen Vereine nutzt der SV Fortuna Pöhla, um für die nordischen Sportarten zu werben. Ein Besuch beim Schnuppertraining offenbart die vielen Herausforderungen, die damit einhergehen.

Fast wäre die Stimmung gekippt. Als Emilia in die Skisprungstiefel schlüpft, schränkt sie das in ihrer Bewegungsfreiheit ein. Das schmeckt der Fünfjährigen gar nicht. Mama Justine Arlt ermuntert ihre Tochter, es weiter zu versuchen, und kann verhindern, dass Tränen fließen an diesem Nachmittag im Schanzengrund von Pöhla.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.09.2025
2 min.
Wintersportler des SV Fortuna Pöhla im Erzgebirge starten Nachwuchsoffensive
Die neuen Jugendschanzen in der Jens-Weißflog-Skisprungarena in Pöhla sind das Schmuckstück des Vereins.
Eine Woche unter dem Motto „Probier’s mal“ steigt beim SV Fortuna Pöhla. Damit will der Verein Kinder ab fünf Jahre hinter dem Ofen hervorlocken.
Anna Neef
11.08.2025
5 min.
Skispringen im Sommer im Erzgebirge: Verein geht neue Wege und bietet der Jugend eine Bühne
In Pöhla ist diesen Mittwoch wieder Skispringen im Sommer angesagt. Voriges Jahr gehörte auch Lisa Feicht zu den Starterinnen beim Ladies-Cup. Nun gibt es ein neues Format.
Der Ladies-Cup ist Geschichte. Das hat viele Gründe und traf auch den SV Fortuna Pöhla hart, der über zwei Jahrzehnte der publikumsreichste Ausrichter für diese Tour war. Nun wird alles anders.
Anna Neef
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 27.09.2025
 4 Bilder
US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel