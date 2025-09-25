Wie ein Verein aus dem Erzgebirge dem Nachwuchs auf die Sprünge helfen will

Die Woche der offenen Vereine nutzt der SV Fortuna Pöhla, um für die nordischen Sportarten zu werben. Ein Besuch beim Schnuppertraining offenbart die vielen Herausforderungen, die damit einhergehen.

Fast wäre die Stimmung gekippt. Als Emilia in die Skisprungstiefel schlüpft, schränkt sie das in ihrer Bewegungsfreiheit ein. Das schmeckt der Fünfjährigen gar nicht. Mama Justine Arlt ermuntert ihre Tochter, es weiter zu versuchen, und kann verhindern, dass Tränen fließen an diesem Nachmittag im Schanzengrund von Pöhla. Fast wäre die Stimmung gekippt. Als Emilia in die Skisprungstiefel schlüpft, schränkt sie das in ihrer Bewegungsfreiheit ein. Das schmeckt der Fünfjährigen gar nicht. Mama Justine Arlt ermuntert ihre Tochter, es weiter zu versuchen, und kann verhindern, dass Tränen fließen an diesem Nachmittag im Schanzengrund von Pöhla.