Erste Niederlage in der Vorbereitung: Fußballer von Barkas Frankenberg unterliegen Ifa Chemnitz II

Die Frankenberger Kicker haben am Mittwochabend gegen Ifa Chemnitz II mit 3:4 verloren. Schon am Sonntag steht der nächste Test auf dem Programm.

Nach zwei Unentschieden gegen Sachsenklasse-Teams (jeweils 1:1 gegen den Oelsnitzer FC und bei Fortschritt Lunzenau) haben die Fußballer des SV Barkas Frankenberg am Mittwochabend die erste Niederlage in der Saisonvorbereitung einstecken müssen. Sie unterlagen in Sachsenburg dem TSV Ifa Chemnitz II (Kreisliga) mit 3:4 (0:2). „In der ersten...