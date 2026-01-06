Mittelsachsens Profi-Fußballer Sidney Raebiger von Eintracht Braunschweig: „Es war ein schweres Jahr für mich“

Freiberg. Er ist immer noch der viertjüngste Profi in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Im Interview äußert sich der 20-Jährige aus Brand-Erbisdorf zu schwierigen Monaten und seinem Comeback.

Freie Presse: Herr Raebiger, Sie sind zwischen den Feiertagen wieder über einen längeren Zeitraum in der Heimat gewesen. War denn zuhause noch ein Zimmer frei?