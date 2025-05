Rochlitzer schlagen wieder am Ziegeleiweg auf

Die Rochlitzer Faustballer starten an diesem Sonntag mit einem Heimspieltag in die Freiluftsaison. Für die BSC-Frauen lief der 1. Spieltag nicht optimal.

Mit einem Heimspieltag beginnt an diesem Sonntag (10 Uhr) die Freiluftsaison für die Faustballer der BSC Motor Rochlitz in der Bezirksliga. Sie treffen im Stadion am Ziegeleiweg auf den TSV Hermsdorf/Bernsdorf und den FV Glauchau-Rothenbach. Auch für die beiden Gegner ist es der Start in die Spielzeit 2025 unter freiem Himmel. In der sieben...