Triple perfekt: Fußballerinnen der Spielgemeinschaft Bräunsdorf/Bobritzsch gewinnen auch den Kreispokal

Die Kickerinnen der SpG Bräunsdorf/Bobritzsch haben im Finale den TSV Falkenau mit 3:0 (2:0) bezwungen. Dabei traf eine Nachwuchsstürmerin gleich dreifach.

Kreismeister sind die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft Bräunsdorf/Bobritzsch unter der Woche im Prinzip am grünen Tisch geworden, nachdem sie nach einem Spielausfall gegen Falke Rußdorf am Wochenende zuvor die drei Punkte vom Sportgericht zugesprochen haben. Am Pfingstmontag durften die Kickerinnen nun den Pokalsieg und damit das Triple...