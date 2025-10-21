Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Geipel/Lerch konnten sich konstant in den Top 8 platzieren, lagen vor dem Ausscheiden sogar auf Rang 4 der RC2-Wertung, was deutlich über den Erwartungen war. Bild: privat
Geipel/Lerch konnten sich konstant in den Top 8 platzieren, lagen vor dem Ausscheiden sogar auf Rang 4 der RC2-Wertung, was deutlich über den Erwartungen war. Bild: privat
Plauen
Rallye-WM-Lauf endet für Philip Geipel an einem Baum
Von Udo Hentschel
Das Ziel zum Greifen nah, sich unter den Top-Ten platzieren zu können, brachte ein Fahrfehler bei lediglich 20 km/h das Aus. Trotzdem war die Central-European-Rallye für den Plauener ein super Erlebnis.

Für das Ende der diesjährigen Rallyesaison hatte sich Philip Geipel mit seiner Co-Pilotin Jennifer Lerch und ihrem Toyota GR Yaris Rally2 dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren einen Start bei der Central-European-Rallye (CER) „gegönnt“. Vom 16. bis 19. Oktober galt es, sich dort mit der Weltelite zu messen, vielleicht auch in der...
