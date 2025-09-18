Reichenbach: Die beste deutsche Geherin knackt den Stadionrekord

Am Samstag gingen am dortigen Wasserturm der Herbst-Mehrkampf und das 20. Vogtlandgehen zeitgleich über die Bühne. Immerhin 29 Vereine waren dabei.

Mit Sportlern aus 29 Vereinen hat am Samstag der Reichenbacher Herbst-Mehrkampf in Kombination mit dem 20. Vogtlandgehen einen guten Anklang gefunden. Angenehme äußere Bedingungen sorgten bei den Mehrkämpfern der Altersklasse U 10 bis U 14 für ansprechende Leistungen. Herausragend für den LAV Reichenbach waren Leni Löffler und Marleen Keil,...