Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Uwe Schröter
Bild: Uwe Schröter
Auerbach
Reichenbach: Die beste deutsche Geherin knackt den Stadionrekord
Von Uwe Schröter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag gingen am dortigen Wasserturm der Herbst-Mehrkampf und das 20. Vogtlandgehen zeitgleich über die Bühne. Immerhin 29 Vereine waren dabei.

Mit Sportlern aus 29 Vereinen hat am Samstag der Reichenbacher Herbst-Mehrkampf in Kombination mit dem 20. Vogtlandgehen einen guten Anklang gefunden. Angenehme äußere Bedingungen sorgten bei den Mehrkämpfern der Altersklasse U 10 bis U 14 für ansprechende Leistungen. Herausragend für den LAV Reichenbach waren Leni Löffler und Marleen Keil,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
2 min.
53. Mehrkampfmeeting: Drei Reichenbacher meistern ihren längsten Leichtathletik-Wettbewerb
Erfolgreich für den LAV Reichenbach: Trainer Rico Schröter (von links) neben seinen Sportlern Maximilian Kautz und Mona Bellmann sowie Senioren-Vizelandesmeister Marcus Schwarze.
Mona Bellmann, Maximilian Kautz und Marcus Schwarze gehörten in Niesky zu den fast 200 Teilnehmern. Ihre intensive Vorbereitung hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Uwe Schröter
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
06.05.2025
2 min.
Regionalmeisterschaften in Stollberg: Reichenbacher Leichtathletin holt mit neuem Bestwert Silber, auch Auerbacher Talente liefern ab
Marleen Keil vom LAV kämpfte sich unter 47 Teilnehmerinnen im Mehrkampf auf den 2. Platz in der W 10. Knapp am Podest vorbei schlitterten dabei einige andere Vogtländer.
Uwe Schröter
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
Mehr Artikel