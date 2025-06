Vogtländer holt Silber bei den deutschen Tischtennis-Finals

Lea Riedel und Mike Böhmer haben die Region bei den Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen in Erfurt vertreten. Die Atmosphäre war elektrisierend.

Bei den Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen in Erfurt vertraten Lea Riedel und Mike Böhmer Sachsen. Beide traten für die SpVgg Heinsdorfergrund 02 an. Während Riedel als Landesmeisterin direkt qualifiziert war, musste Böhmer als Dritter Ende Mai auf eine Nachnominierung warten. Beide hatten in ihren Auftakteinzeln am Samstag...