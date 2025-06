Fraureuther Radballbrüdern gelingt der zweite Aufstieg in Folge

Als Tabellenführer ließen Jakob und Daniel Kaiser am letzten Spieltag der Bezirksliga nichts mehr anbrennen beim Thema Meisterschaft.

Die Radballer des RV Edelweiß Fraureuth können sich zum Saisonende über einen Durchmarsch freuen. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga im vergangenen Jahr gelang dem Brüderpaar Jakob und Daniel Kaiser am Sonntag der direkte Schritt in die Landesliga. Mit 17 Erfolgen in 20 Saisonspielen hatten die beiden Westsachsen als neuer Meister am Ende 15...