Wer zum Spieler der Vorrunde in der Fußball-Westsachsenliga gewählt wurde

863 Leserinnen und Leser von „Freie Presse“ beteiligten sich an der Online-Abstimmung. Welchen Rekordwert es diesmal gab.

Zwickau. Das Online-Wahllokal ist geschlossen, der Sieger steht fest: Bereits zum vierten Mal kürt „Freie Presse“ den Spieler des Halbjahres in der Fußball-Westsachsenliga. Bei der Leserabstimmung standen die 13 Spieler der Woche aus der Hinrunde zur Auswahl. Auf den ersten Platz wurde Sebastian Springer vom SV Mosel gewählt. Nach John Laitko (SV Waldenburg/Rückrunde 2023/24) ist er der zweite Torwart, der sich die Auszeichnung zum Spieler des Halbjahres sichern konnte. Nominiert war er für seine Leistung am zweiten Spieltag beim 4:1-Sieg seines Teams gegen den SV Hartenstein-Zschocken. Nach langer Zeit hielt er dabei auch einen Elfmeter – und das gleich zweimal. Denn nachdem er sich schon über seine Parade gefreut hatte, musste der Strafstoß nochmals wiederholt werden. Doch auch den zweiten Versuch vereitelte Sebastian Springer. Insgesamt wurde der Keeper von 258 Personen gewählt. Damit vereinte er 29,9 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich – ein Höchstwert bei der Wahl zum Spieler des Halbjahres.

Sebastian Springer hat die Leserwahl zum Spieler des Halbjahres in der Fußball-Westsachsenliga gewonnen. Bild: Verein Sebastian Springer hat die Leserwahl zum Spieler des Halbjahres in der Fußball-Westsachsenliga gewonnen. Bild: Verein

Wer es auf das Podium geschafft hat

Rang zwei belegte mit 167 Stimmen Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken, der am achten Spieltag beim 3:3 seines Teams gegen den VfB Empor Glauchau II alle drei Treffer beisteuerte – und das drei Tage vor seinem 18. Geburtstag. Auf Platz drei landete mit Robin Köpsel vom TV Oberfrohna (94 Stimmen) ein weiterer Torwart, der sich seine Einsatzzeit mit Luka Nitzsche teilt. Am elften Spieltag hielt Köpsel beim 2:0-Sieg gegen Planitz seinen Kasten sauber. (ewer)

Die Plätze 4 bis 13

Die weiteren Platzierungen: 4. Collin Forster (SV Hartenstein-Zschocken), 5. Dennis Bahner (SG Schönfels), 6. Ferdinand Frischmann (SV Waldenburg), 7. Denys Skoromnyi (ESV Lok Zwickau II), 8. Johannes Gemeinhardt (TSV Crossen), 9. Maxim Schlager (SG Traktor Neukirchen), 10. Luke-Leon Neuper (ESV Lok Zwickau II), 11. Alex Algeer (SG Schönfels), 12. Justin Pohl (SG Traktor Neukirchen), 13. Kevin Schau (TSV Crossen).