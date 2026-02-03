Wildenfelser Volleyballer verpassen die Tabellenspitze

Zwickau
Das ersatzgeschwächte Sachsenklasseteam musste am Samstag zwei ärgerliche Niederlagen hinnehmen und bleibt vorerst Zweiter. Warum sich das nun bei einem besonderen Spiel ändern soll.
Keine leichte Aufgabe war der Doppelspieltag am Samstag für die Volleyballer des VfL Wildenfels. Das lag weniger an den Gegnern vom VV DJK Colditz und 1. VV Freiberg als der Personalsituation des Sachsenklasse-Teams. Nicht nur Kapitän Ruben Langer fiel krankheitsbedingt aus, auch Mittelangreifer Daniel Schmidt konnte aufgrund einer Verletzung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.