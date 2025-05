Fridolins Mama nach Marathon-Entbindung in Rodewisch: „Die ganze Menschheit wäre aufgeschmissen ohne Hebammen“

Über Eltern-Dank freuen sich Geburtshelferinnen riesig. Und das nicht nur am 5. Mai. Dennoch habe der Berufsstand zu wenig Lobby, sagt Hebamme Antje Kovacs. Was Hebammen von der Politik fordern.

Zärtlich berührt Josephine Keil das Köpfchen von Fridolin. Keine fünf Stunden ist es her, dass das Baby noch in ihrem Bauch war. Jetzt hält sie den Sohn ganz eng an ihrem Körper. Das erste Kuscheln fühlt sich gut an nach einer Geburt, die 20 Stunden lang gedauert hat. Vater Matthias Oppel sitzt still neben Frau und Sohn und lächelt. Seine...