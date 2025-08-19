Suche nach Kater in Auerbach erfolglos: Was die Tierhalterin jetzt verspricht

Auerbach
Ihr geliebter Sverker lebt: Davon ist Katrin Kramer-Genseke überzeugt. Deshalb hat sie sechs Wochen nachdem das Tier ausgebüxt ist, die Hoffnung nicht aufgegeben. Wie die Suche bisher verlief.
Anfang Juli war es, als es passierte: Katrin Kramer-Genseke verlässt die Tierklinik Zeißler in Auerbach, als auf dem Parkplatz die Tierbox unerwartet auf- und Kater Sverker in die Freiheit entspringt. Seitdem hat die Frau aus Gera nur noch schlaflose Nächte und aufreibende Tage. Eine Maschinerie einer großen Suchaktion mit Helfern vom...
