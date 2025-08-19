Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Augen auf in Auerbach und Treuen: Kater Sverker wird seit sechs Wochen gesucht.
Augen auf in Auerbach und Treuen: Kater Sverker wird seit sechs Wochen gesucht.
Auerbach
Suche nach Kater in Auerbach erfolglos: Was die Tierhalterin jetzt verspricht
Redakteur
Von Cornelia Henze
Ihr geliebter Sverker lebt: Davon ist Katrin Kramer-Genseke überzeugt. Deshalb hat sie sechs Wochen nachdem das Tier ausgebüxt ist, die Hoffnung nicht aufgegeben. Wie die Suche bisher verlief.

Anfang Juli war es, als es passierte: Katrin Kramer-Genseke verlässt die Tierklinik Zeißler in Auerbach, als auf dem Parkplatz die Tierbox unerwartet auf- und Kater Sverker in die Freiheit entspringt. Seitdem hat die Frau aus Gera nur noch schlaflose Nächte und aufreibende Tage. Eine Maschinerie einer großen Suchaktion mit Helfern vom...
