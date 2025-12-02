Direkt vom Biohof im Vogtland: Hier gibt es jetzt wieder frische Fleisch- und Wurstwaren

Der Kürschner-Hof in Eschenbach setzt auf Eigenvermarktung und hat dafür einen Hofladen, der nur an wenigen Tagen im Jahr geöffnet hat. Am Freitag und Samstag ist es wieder soweit.

Das Rind stand noch vor wenigen Tagen mit den Artgenossen auf der Weide und das Schwein grunzte zufrieden im Stall. Jetzt aber liegen sie als kiloschwere Fleischstücke auf der Theke: Rouladen, Schnitzel und so weiter oder duftend-geräucherte Würste am Haken. „Die Tiere haben es bei uns sehr gut. Aber irgendwann sind sie ein Lebensmittel. Das...