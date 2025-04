Paradies für Wildkräuter im Vogtland: „Die Menschen sind extrem wissbegierig“

Petra und Andreas Jeschek betreiben im idyllischen Lottengrün einen Kräuterhof. Hier finden Kräuterführungen und Seminare statt. Nach einer Pause startet das Paar damit jetzt wieder durch.

Auf dem Laubboden duftet es nach Knoblauch. Schaut man genauer hin, zeigen sich grüne Blätter: Bärlauch sprießt aus der Erde. Petra Jeschek hat die Kräuterpflanze auf ihrem Kräuterhof in Lottengrün angepflanzt. Es ist ein Anwesen am Wiesengrund in idyllischer Lage, das sie mit ihrem Mann Andreas vor zwölf Jahren gekauft hat. Das Haus auf...