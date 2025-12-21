Draußen Protest, drinnen Magie: So lief die Premiere im Plauener Weihnachtszirkus

Fliegende Motorräder, Tierdressuren und spektakuläre Luftakrobatik erleben die Besucher im Zeltpalast am Plauen-Park. Die internationale Artistenfamilie gastiert noch bis zum 4. Januar im Vogtland.

Ein Mädchen sitzt im Lichtkegel der Manege und packt Pakete aus. So beginnt die Reise ins Traumland des Plauener Weihnachtszirkus am Einkaufszentrum Plauen-Park. Die internationale Artistenfamilie vom Circus Weisheit hat bei ihrem 7. Gastspiel in der Spitzenstadt einiges zu bieten. Weil Zirkusdirektor Hardy Weisheit zeitgleich in Starkenberg in...