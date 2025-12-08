Knatsch hinter den Kulissen des Theaters Plauen-Zwickau: „Es muss jetzt etwas passieren“

Als „nicht umsetzbar und somit unrealistisch“ hat Aufsichtsratschef Jens Heinzig die von Plauener Seite beschlossene Sparversion fürs Theater Plauen-Zwickau kritisiert. Sein Vize, Lutz Kowalzick, widerspricht - und macht seinerseits Vorschläge.

Um die weitere Finanzierung des Theaters Plauen-Zwickau ist zwischen beiden Städten sozusagen Streit auf offener Bühne entbrannt. Die Plauener hatten sich mit überwiegender Mehrheit zuletzt zur Theaterehe mit Zwickau bekannt sowie zum Erhalt aller produzierenden Sparten unter Maßgabe eines umfassenden Sparpakets. Dessen Inhalt:...