Neuer Regionalware-Laden und Eis-Kiosk in der Plauener Innenstadt: Diese Veränderungen stehen jetzt an

Vor einem Jahr war das Geschäft mit Vogtland-Produkten an der Bahnhofstraße eröffnet worden, im Frühjahr folgte die Softeis-Hütte am Tunnel. Doch nun zieht sich die Inhaberin zurück. Was sind die Gründe und wie geht es weiter?

Sie tut es nicht ganz freiwillig, ist aber dennoch erleichtert über ihren Entschluss: Eyleen Eich, Inhaberin des Regionalware-Ladens an der Ecke Bahnhof-/Rädelstraße, zieht sich ein Jahr nach Eröffnung des Geschäfts aus der ersten Reihe zurück.