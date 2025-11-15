Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Neuer Regionalware-Laden und Eis-Kiosk in der Plauener Innenstadt: Diese Veränderungen stehen jetzt an

Heiße Schokolade oder Waffelspieße: Eyleen Eich hat das Sortiment für die Wintersaison umgestellt.
Heiße Schokolade oder Waffelspieße: Eyleen Eich hat das Sortiment für die Wintersaison umgestellt. Bild: Ellen Liebner
Die Eisspezialitäten von Eyleen Eich waren bei sonnigem Wetter besonders gefragt.
Die Eisspezialitäten von Eyleen Eich waren bei sonnigem Wetter besonders gefragt. Bild: Claudia Bodenschatz
Selbst ist der Kunde: Im Regionalware-Laden gibt es eine Selbstbedienungskasse, Personal ist in der Regel nicht vor Ort.
Selbst ist der Kunde: Im Regionalware-Laden gibt es eine Selbstbedienungskasse, Personal ist in der Regel nicht vor Ort. Bild: Ellen Liebner
Heiße Schokolade oder Waffelspieße: Eyleen Eich hat das Sortiment für die Wintersaison umgestellt.
Heiße Schokolade oder Waffelspieße: Eyleen Eich hat das Sortiment für die Wintersaison umgestellt. Bild: Ellen Liebner
Die Eisspezialitäten von Eyleen Eich waren bei sonnigem Wetter besonders gefragt.
Die Eisspezialitäten von Eyleen Eich waren bei sonnigem Wetter besonders gefragt. Bild: Claudia Bodenschatz
Selbst ist der Kunde: Im Regionalware-Laden gibt es eine Selbstbedienungskasse, Personal ist in der Regel nicht vor Ort.
Selbst ist der Kunde: Im Regionalware-Laden gibt es eine Selbstbedienungskasse, Personal ist in der Regel nicht vor Ort. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neuer Regionalware-Laden und Eis-Kiosk in der Plauener Innenstadt: Diese Veränderungen stehen jetzt an
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einem Jahr war das Geschäft mit Vogtland-Produkten an der Bahnhofstraße eröffnet worden, im Frühjahr folgte die Softeis-Hütte am Tunnel. Doch nun zieht sich die Inhaberin zurück. Was sind die Gründe und wie geht es weiter?

Sie tut es nicht ganz freiwillig, ist aber dennoch erleichtert über ihren Entschluss: Eyleen Eich, Inhaberin des Regionalware-Ladens an der Ecke Bahnhof-/Rädelstraße, zieht sich ein Jahr nach Eröffnung des Geschäfts aus der ersten Reihe zurück.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
4 min.
Vogtländisches Traditionsgericht: Warum dieser Plauener Gastronom jetzt Roulade to go im Glas anbietet
Heiko Floss präsentiert seine Roulade im Glas. Auch Rotkraut und andere Traditionsgerichte und -getränke gibt es.
Ausgerechnet der Liebling vieler Vogtländer, die Roulade, ist in manchen Gaststätten von der Speisekarte verschwunden - weil das Fleisch so teuer ist. Ein Plauener Wirt geht einen anderen Weg.
Sabine Schott
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
12.11.2025
4 min.
Eine der letzten inhabergeführten Modeboutiquen in der Plauener Innenstadt schließt
Schaufensterpuppen zieht er nicht mehr an. „Chicsaal“- Inhaber Heiko Jarck verabschiedet sich in diesen Tagen von seinen Kunden.
Der Räumungsverkauf ist in vollem Gange – Heiko Jarck gibt sein Geschäft „Chicsaal“ in den Kolonnaden auf. Wie lauten die Gründe dafür?
Sabine Schott
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel