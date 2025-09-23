Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Unfall in Reichenbach war ein Auto abschleppreif.
Nach einem Unfall in Reichenbach war ein Auto abschleppreif. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Nach einem Unfall in Reichenbach war ein Auto abschleppreif.
Nach einem Unfall in Reichenbach war ein Auto abschleppreif. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Reichenbach
33-Jähriger fährt in Reichenbach auf das Heck eines anderen Wagens
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Auto das Mannes musste abgeschleppt werden. Wie es dazu gekommen ist.

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 22. September, in Reichenbach war eines der beteiligten Fahrzeuge abschleppreif. Das wurde aus der Polizeidirektion Zwickau mitgeteilt. Der Unfall ist gegen 13.30 Uhr passiert. Zu der Zeit ist ein 33-jähriger Mann mit einem Mercedes auf der Lengenfelder Straße, der Bundesstraße 94, unterwegs gewesen. Er fuhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
20.08.2025
1 min.
Beim Abbiegen auf die Autobahn bei Reichenbach kollidiert
Ein Unfall passierte an der Autobahnauffahrt.
Eine 42-Jährige hatte das Vorfahrtsrecht eines anderen Autofahrers missachtet. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
04.09.2025
1 min.
82-Jähriger fährt in Markneukirchen auf den Wagen einer 72-Jährigen
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Markneukirchen.
Der Verkehrsunfall passierte an einem Kreisverkehr. Was die Polizei dazu berichtet.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel