33-Jähriger fährt in Reichenbach auf das Heck eines anderen Wagens

Reichenbach
Das Auto das Mannes musste abgeschleppt werden. Wie es dazu gekommen ist.
Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 22. September, in Reichenbach war eines der beteiligten Fahrzeuge abschleppreif. Das wurde aus der Polizeidirektion Zwickau mitgeteilt. Der Unfall ist gegen 13.30 Uhr passiert. Zu der Zeit ist ein 33-jähriger Mann mit einem Mercedes auf der Lengenfelder Straße, der Bundesstraße 94, unterwegs gewesen. Er fuhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.