Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tommy Jehmlich (re.) gratuliert Bernd Lippert zum Jubiläum.
Tommy Jehmlich (re.) gratuliert Bernd Lippert zum Jubiläum. Bild: Robert Deg/Kreiskrankenhaus
Tommy Jehmlich (re.) gratuliert Bernd Lippert zum Jubiläum.
Tommy Jehmlich (re.) gratuliert Bernd Lippert zum Jubiläum. Bild: Robert Deg/Kreiskrankenhaus
Reichenbach
50 Jahre im Dienst für das Kreiskrankenhaus Greiz
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bernd Lippert (66) könnte in Rente gehen. Warum er es nicht tut.

Bernd Lippert (66) ist seit 50 Jahren am Greizer Kreiskrankenhaus beschäftigt. Ein seltenes Jubiläum, das in der heutigen Arbeitswelt kaum noch zu finden sei, wurde aus der Einrichtung mitgeteilt. Am 1. September 1975 begann Lippert als Fahrstuhlführer, machte sich später in der Wäscherei nützlich und kümmert sich seit vielen Jahren um die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
09:15 Uhr
2 min.
Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt
Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.
Cornelia Henze
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
31.07.2025
2 min.
Museum im Unteren Schloss Greiz zeigt neue Sonderschau
Sie beschäftigt sich mit der Wirtschaftsgeschichte der Stadt ab dem Jahr 1589 und rückt die Papierfabrik Greiz und deren Eigentümer in den Blickpunkt.
Bernd Jubelt
01.09.2025
1 min.
Auto rollt los und verursacht in Mylau 12.000 Euro Schaden
Ein Unfall ist in Mylau passiert.
Was die Polizei zur Ursache berichtet hat.
Lutz Kirchner
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel