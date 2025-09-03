50 Jahre im Dienst für das Kreiskrankenhaus Greiz

Bernd Lippert (66) könnte in Rente gehen. Warum er es nicht tut.

Bernd Lippert (66) ist seit 50 Jahren am Greizer Kreiskrankenhaus beschäftigt. Ein seltenes Jubiläum, das in der heutigen Arbeitswelt kaum noch zu finden sei, wurde aus der Einrichtung mitgeteilt. Am 1. September 1975 begann Lippert als Fahrstuhlführer, machte sich später in der Wäscherei nützlich und kümmert sich seit vielen Jahren um die...