Adrenalin pur: So meistern Kinder aus dem Vogtland ihren Live-Auftritt vor der ZDF-Kamera

Reichenbach
Das ZDF-Kindermagazin „Logo“ hat am Samstag live aus dem Vogtland berichtet. So etwas hatte man am Hauptmannsgrüner Mühlteich noch nicht erlebt. Nichts wurde dem Zufall überlassen.
Das ZDF hat am Samstag mitten im grünen Vogtland für helle Begeisterung gesorgt: Auf dem Gelände am Hauptmannsgrüner Mühlteich stieg eine Live-Sendung des Kindermagazins „Logo“. Rund 300 Kinder und Erwachsene waren vor Ort dabei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.