Die Moderatoren Teresa Betz und Sherif Rizkallah im Hauptmannsgrüner Mühlteich-Gelände. Bild: Thomas Voigt
Die Moderatoren Teresa Betz und Sherif Rizkallah im Hauptmannsgrüner Mühlteich-Gelände. Bild: Thomas Voigt
Reichenbach
Adrenalin pur: So meistern Kinder aus dem Vogtland ihren Live-Auftritt vor der ZDF-Kamera
Von Thomas Voigt
Das ZDF-Kindermagazin „Logo“ hat am Samstag live aus dem Vogtland berichtet. So etwas hatte man am Hauptmannsgrüner Mühlteich noch nicht erlebt. Nichts wurde dem Zufall überlassen.

Das ZDF hat am Samstag mitten im grünen Vogtland für helle Begeisterung gesorgt: Auf dem Gelände am Hauptmannsgrüner Mühlteich stieg eine Live-Sendung des Kindermagazins „Logo“. Rund 300 Kinder und Erwachsene waren vor Ort dabei.
14:52 Uhr
5 min.
Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Barbara Munker, dpa
10:00 Uhr
5 min.
Ein vogtländisches Dorf wird zum Medienereignis - weil Kinder dort Mitspracherecht haben
Neue Leiterin, neuer Kindergemeinderat. Lehramtsstudentin Michelle Kaiser sagt: „Kinder haben ein Mitspracherecht.“ Rechts neben ihr Ida Burkhold, die neue Kinderbürgermeisterin.
Das ZDF-Magazin „Logo“ sendet live aus 16 Bundesländern. Heinsdorfergrund ist einzige Station in Sachsen - „nicht nur die Kinder sind mega aufgeregt“.
Gerd Möckel
14:47 Uhr
2 min.
Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo
Dynamo Dresden muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen
Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.
19.06.2025
3 min.
ZDF-Dreh mit Kindern im Vogtland: „Warum macht ihr das hier?“
Großes Kino in der Grundschule Hauptmannsgrün. Gedreht wurde auch am Mühlteich und im Dorf-Garten.
Im September kommt das ZDF-Nachrichtenmagazin „Logo“ live aus Heinsdorfergrund. Jetzt wurde der Einspieler gedreht - und verraten, wer die Moderatoren sind.
Gerd Möckel
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
