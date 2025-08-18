Craft-Beer und „Birnenkuchen mit Lavendel": Wie es zum vogtländischen Bauerhofkino kam

Reichenbach
Familie Meichsner aus Waldkirchen lädt sich gern Gäste ein. Zur Jubiläumsveranstaltung waren die Kinostühle wieder besetzt. Was man dort alles erleben kann.
Der Film „Birnenkuchen mit Lavendel", am Samstagabend gezeigt im Bauernhofkino von Genia und Johannes Meichsner kam aus Frankreich. Das Craft-Beer aus der Brauerei des Hausherren war natürlich vogtländisch. Es gab außerdem einen italienischen Salat. Genia Meichsner hatte einen Birnenkuchen mit Lavendel gebacken, „ein original französisches...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.