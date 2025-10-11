Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jiman Wee ist in Max Bruchs hochgelobtem 1. Violinkonzert zu erleben.
Jiman Wee ist in Max Bruchs hochgelobtem 1. Violinkonzert zu erleben. Bild: Kim Tae Hyun
Jiman Wee ist in Max Bruchs hochgelobtem 1. Violinkonzert zu erleben.
Jiman Wee ist in Max Bruchs hochgelobtem 1. Violinkonzert zu erleben. Bild: Kim Tae Hyun
Reichenbach
Die Vogtland Philharmonie reist musikalisch von Schottland nach Böhmen
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im 2. Sinfoniekonzert erklingen am 15. Oktober in Reichenbach Werke von Mendelssohn Bartholdy, Dvořák und Bruch. Als Solist ist Jiman Wee zu erleben.

Die Vogtland Philharmonie führt am 15. Oktober um 19.30 Uhr im Neuberinhaus Reichenbach und am 17. Oktober 10. um 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz das 2. Sinfoniekonzert der laufenden Spielzeit auf.
