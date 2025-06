Edeka errichtet einmaligen Einkaufsmarkt im vogtländischen Lengenfeld: Was Familie Höfer am „besten Standort weit und breit“ vorhat

Das Millionen-Projekt an der B 94 ist auf der Zielgerade. Beim Richtfest gab’s erstmals Informationen über Markt-Gestaltung, Produkt-Neuheiten, Arbeitsplätze, Aktionen - und den Eröffnungstermin.

Familie Höfer betreibt in der Region drei Edeka-Märkte. In Zwickau, Schönheide und Lengenfeld. Der Markt in Lengenfeld zieht bald um. Vom Altbau im Zentrum an die B 94. Der doppelt so große Neubau ist auf der Zielgeraden. Edeka selbst spricht angesichts des Zehn-Millionen-Projekts des Hamburger Investors May & Co. und einer Bauausführung...