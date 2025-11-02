Fischparty-Premiere an Käppels Teich zieht viele Besucher an

Fischspezialitäten in der Natur genießen – das stand am Sonntag an Käppels Teichen bei der Fischparty im Mittelpunkt.

„Bei mir bleibt heute die Küche kalt. Wenn so etwas fast vor der Haustür ist, sind wir dabei“, sagte Kerstin Huppert, die am Sonntag beim Imbiss an Käppels Teich anstand. Ihre Wahl: Fischsuppe mit viel Gemüse und gegrillter Fisch in Rosmarinöl mit Kräutern. Letzteres hatte Imbissbetreiber Daniel Molks auf dem Schwenkgrill, doch nicht...