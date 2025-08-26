Kleine Revolution bei Zill & Engler Reichenbach: Der legendäre Grünbitter bekommt Konkurrenz - im eigenen Haus

Das Geschäft mit sommerleichten Mix-Variationen nimmt weiter Fahrt auf. Zudem öffnet der 1887 gegründete Familienbetrieb erstmals sein Firmenmuseum - auf ungewöhnliche Weise.

Die Etage über den Verkaufs- und Produktionsräumen bei Zill & Engler 1887 war in der langen Firmengeschichte für Kunden stets tabu. Mit Ausnahme von Freunden, Geschäftspartnern oder Kollegen der Branche bekam niemand das dort von Thomas Lauer Senior eingerichtete private Firmenmuseum zu Gesicht. Doch das wird sich ändern, kündigt Thomas... Die Etage über den Verkaufs- und Produktionsräumen bei Zill & Engler 1887 war in der langen Firmengeschichte für Kunden stets tabu. Mit Ausnahme von Freunden, Geschäftspartnern oder Kollegen der Branche bekam niemand das dort von Thomas Lauer Senior eingerichtete private Firmenmuseum zu Gesicht. Doch das wird sich ändern, kündigt Thomas...