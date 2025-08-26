Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kleine Revolution bei Zill & Engler Reichenbach: Der legendäre Grünbitter bekommt Konkurrenz - im eigenen Haus

Der Grünbitter hat Konkurrenz bekommen - im eigenen Haus. Robert Förster (rechts) mit einer Flasche Grünbitter Spritz im Gespräch mit Thomas Lauer Senior und Thomas Lauer Junior.
Der Grünbitter hat Konkurrenz bekommen - im eigenen Haus. Robert Förster (rechts) mit einer Flasche Grünbitter Spritz im Gespräch mit Thomas Lauer Senior und Thomas Lauer Junior. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Kleine Revolution bei Zill & Engler Reichenbach: Der legendäre Grünbitter bekommt Konkurrenz - im eigenen Haus
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Geschäft mit sommerleichten Mix-Variationen nimmt weiter Fahrt auf. Zudem öffnet der 1887 gegründete Familienbetrieb erstmals sein Firmenmuseum - auf ungewöhnliche Weise.

Die Etage über den Verkaufs- und Produktionsräumen bei Zill & Engler 1887 war in der langen Firmengeschichte für Kunden stets tabu. Mit Ausnahme von Freunden, Geschäftspartnern oder Kollegen der Branche bekam niemand das dort von Thomas Lauer Senior eingerichtete private Firmenmuseum zu Gesicht. Doch das wird sich ändern, kündigt Thomas...
15.08.2025
Die Feuerwehr lädt nach Cunsdorf ein - es wird gebrettert und gefizzt, was das Zeug hält
Der Feuerwehr-Traditionsverein lädt für Samstag nach Cunsdorf ein.
Zum traditionellen Sommerfest des Feuerwehr-Traditionsvereins ist jede Menge los. Fürs leibliche Wohl wurde noch bis kurz vor Ultimo geordert.
26.08.2025
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze" warten.
29.08.2025
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
29.08.2025
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
17.05.2025
Zill & Engler adelt Reichenbachs singenden Wirt: Wie „Sir Franky" zum Gesicht einer neuen Gin-Marke wurde
Frank Wirth beim Reichenbacher Bürgerfest. Das von Jens Meinel im Schankwagen geschossene Foto ziert jetzt die Etiketten von Gin-Flaschen.
Frank Wirth genießt als singender Kneipier Kultstatus weit über seine „Scheune" hinaus. Jetzt gibt es ein Getränk „zum Niederknien" - dessen Geschichte 2018 in Las Vegas begann.
