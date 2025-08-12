Lengenfeld: Aus dem „Café Mehrwert“ wird das „Café Pustekuchen“ – Wer den Neustart wagt

Am 20. Juni schloss das „Café Mehrwert“ für immer. Schon bald erfolgt die Wiedereröffnung. Das Ehepaar vom „Gasthof Fronberg“ übernimmt – „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“.

Die Schließung des „Café Mehrwert“ am 20. Juni war für Lengenfeld schon ein Schlag ins Kontor. War das Café mit seinen Konzerten, Lesungen oder Spielenachmittagen doch mehr als ein reiner Gastrobetrieb. Doch Betreiberin Frederike Eisenkolb musste letztlich wirtschaftlichen Engpässen Rechnung tragen. „Um so mehr freue ich mich über die...