Regionale Nachrichten und News
  • Lengenfeld: Aus dem „Café Mehrwert“ wird das „Café Pustekuchen“ – Wer den Neustart wagt

Noch ist einiges zu tun, die Vorfreude ist groß. Sheril und Dirk Martin machen aus dem „Café Mehrwert“ das „Café Pustekuchen“, ohne dem Charme des Lokals etwas zu nehmen.
Noch ist einiges zu tun, die Vorfreude ist groß. Sheril und Dirk Martin machen aus dem „Café Mehrwert" das „Café Pustekuchen", ohne dem Charme des Lokals etwas zu nehmen.
Reichenbach
Lengenfeld: Aus dem „Café Mehrwert“ wird das „Café Pustekuchen“ – Wer den Neustart wagt
Redakteur
Von Gerd Möckel
Am 20. Juni schloss das „Café Mehrwert“ für immer. Schon bald erfolgt die Wiedereröffnung. Das Ehepaar vom „Gasthof Fronberg“ übernimmt – „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“.

Die Schließung des „Café Mehrwert“ am 20. Juni war für Lengenfeld schon ein Schlag ins Kontor. War das Café mit seinen Konzerten, Lesungen oder Spielenachmittagen doch mehr als ein reiner Gastrobetrieb. Doch Betreiberin Frederike Eisenkolb musste letztlich wirtschaftlichen Engpässen Rechnung tragen. „Um so mehr freue ich mich über die...
