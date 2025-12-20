MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Leser helfen: Auf welches Weihnachtsgeschenk ein vogtländischer Rollstuhlfahrer besonders hofft

Dieser Sherlock-Holmes-Räuchermann ist Klaus Hergerts Lieblingsexemplar.
Dieser Sherlock-Holmes-Räuchermann ist Klaus Hergerts Lieblingsexemplar. Bild: Carsten Steps
Dieser Sherlock-Holmes-Räuchermann ist Klaus Hergerts Lieblingsexemplar.
Dieser Sherlock-Holmes-Räuchermann ist Klaus Hergerts Lieblingsexemplar. Bild: Carsten Steps
Reichenbach
Leser helfen: Auf welches Weihnachtsgeschenk ein vogtländischer Rollstuhlfahrer besonders hofft
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klaus Hergert aus Limbach sammelt mit Hilfe der „Freie Presse“-Leser Geld für ein neues Auto. Wie verbringt der agile Rollstuhlfahrer die Feiertage?

Limbach.

Wer bei Klaus Hergert zu Gast ist, trifft viele Menschen. Immer wieder geht bei dem Rollstuhlfahrer aus Limbach die Tür auf. Seine Mutter, ein Nachbar, ein Freund... - irgendjemand kommt oder geht ständig. Früher hätte man gesagt, Klaus Hergert führe ein offenes Haus. "Ich bin ein sehr geselliger Typ", beschreibt er sich selbst. Der 51-Jährige leidet an Spinaler Muskelatrophie, einem fortschreitenden Muskelschwund. Beine und Arme kann er zwar spüren, aber nicht bewegen. Deshalb kann er sich nur mit einem wuchtigen Elektrorollstuhl fortbewegen, den er mit seinen Fingerspitzen steuert.

Seine Rostlaube ist angezählt

Aus diesem Grund kommen die Leute eher zu ihm, als er zu ihnen. Doch nur in seinem Haus in Limbach sitzen mag er trotzdem nicht. Umso schlimmer für ihn, dass spätestens im Sommer des kommenden Jahres mit seinem silbernen Ford-Bus Schluss ist: Der Unterboden ist komplett durchgerostet. Was beim Tüv-Termin im September rauskommt, steht deshalb jetzt schon fest. Deswegen hofft Hergert auf Unterstützung durch "Leser helfen" für einen neuen Bus. Einen neuen Gebrauchten, um's genau zu sagen. Ein Neuwagen liegt außerhalb seiner Möglichkeiten.

Dort lauert der Rost! Helferin Julia Müller zeigt auf den Unterboden von Klaus Hergerts Auto.
Dort lauert der Rost! Helferin Julia Müller zeigt auf den Unterboden von Klaus Hergerts Auto. Bild: Carsten Steps/Archiv
Dort lauert der Rost! Helferin Julia Müller zeigt auf den Unterboden von Klaus Hergerts Auto.
Dort lauert der Rost! Helferin Julia Müller zeigt auf den Unterboden von Klaus Hergerts Auto. Bild: Carsten Steps/Archiv

Wenn das klappen würde, wäre es für Klaus Hergert das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Im stimmungsvollen Rahmen übergeben würde es allemal. Der Limbacher hat mit Unterstützung von Helfern das Haus bereits weihnachtlich dekoriert. Im Mittelpunkt: seine heißgeliebten Sherlock-Holmes-Räuchermänner. "Die meisten sind mittlerweile vergriffen", sagt er. "Nur eine Sorte kann man noch kaufen."

Lupe und eine Pfeife auf dem Oberarm

Hergert ist ein großer Fan der Romanfigur des britischen Autors Arthur Conan Doyle. Er ist Mitglied der deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft und hat sich Lupe und Pfeife auf den Oberarm tätowieren lassen - die Markenzeichen von Sherlock Holmes. "Ich finde es einfach toll, wie Holmes seine Fälle durch pures Nachdenken löst", sagt er. Vielleicht hat er zu Weihnachten wieder mehr Zeit für sein Hobby. Denn das Fest verbringt er am liebsten mit seiner Familie. Heiligabend geht die Tür bei Klaus Hergert deshalb seltener auf und zu als sonst. (nie)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
4 min.
Leser helfen: Trotz Rollstuhl ein Hansdampf in allen Gassen - warum dieser Vogtländer ein neues Auto braucht
Beim Einsteigen in sein Auto geht für Klaus Hergert ohne die Hilfe von Julia Müller oder anderer Helfer gar nichts. Das Problem ist nur: Lange macht es das Auto nicht mehr.
Klaus Hergert sitzt im Gemeinderat, arbeitet für die Feuerwehr und, und und. Dabei sitzt er seit dem dritten Lebensjahr im Rollstuhl. Sein Markenzeichen: unerschütterliche Fröhlichkeit.
Gunter Niehus
13:37 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 20.12.2025
 8 Bilder
Der humanoide Roboter "Optimus" von Tesla verteilt bei seiner Vorstellung in Berlin Popcorn.
14.12.2025
4 min.
Leser helfen: Mobil trotz Hindernissen - Klaus Hergerts Weg zur Freiheit
Hakif Berisa hilft Klaus Hergert, in den Treppenlift zu steigen.
Klaus Hergert aus Limbach sammelt mit Hilfe der „Freie Presse“-Leser Geld für ein neues Auto. Sich vorwärts zu bewegen, ist auch im eigenen Haus eine Herausforderung. Wie ihm sein Vater einst dabei half.
Gunter Niehus
17.12.2025
4 min.
Hausärztin aus dem Vogtland geht in Rente ohne Nachfolger: „Ich wollte meine Praxis verschenken, aber keiner nimmt sie“
„Das sind tolle Mitarbeiterinnen“, sagt Allgemeinärztin Karina Opitz (Mitte) über ihr Team. Dazu gehören bis Jahresende auch Birgit Schönfelder-Escher (links) und Angela Seidel.
Zwei Ärztinnen hören zu Jahresende in Auerbach auf. Ein Teil der 1300 Patienten von Allgemeinmedizinerin Karina Opitz sucht einen neuen Hausarzt. Der Ärztemangel im Göltzschtal wird spürbar.
Cornelia Henze
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
13:32 Uhr
2 min.
Biathletin Preuß läuft in Verfolgung auf Rang elf
Franziska Preuß zeigt eine starke Schießleistung in der Verfolgung. (Archivbild)
Franziska Preuß ist nach ihrer Zwangspause noch nicht bei 100 Prozent. Aber die Bayerin kommt in der Olympia-Saison der Biathleten langsam in Schwung.
Mehr Artikel