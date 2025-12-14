Leser helfen: Mobil trotz Hindernissen - Klaus Hergerts Weg zur Freiheit

Klaus Hergert aus Limbach sammelt mit Hilfe der „Freie Presse“-Leser Geld für ein neues Auto. Sich vorwärts zu bewegen, ist auch im eigenen Haus eine Herausforderung. Wie ihm sein Vater einst dabei half.

Das sieht anstrengend aus. Klaus Hergert hängt in einer Art Tragegeschirr und schwebt einige Zentimeter über seinem Rollstuhl. Der Gurt hebt die Knie offenbar höher als Hergerts Gürtel. Ist das nicht furchtbar unbequem? „Nö, überhaupt nicht", sagt der 51-jährige Mann aus Limbach. „Wenn man den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt, ist man...