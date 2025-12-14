MENÜ
Hakif Berisa hilft Klaus Hergert, in den Treppenlift zu steigen.
Hakif Berisa hilft Klaus Hergert, in den Treppenlift zu steigen.
Den Deckenlift selbst zu steuern, ist für Klaus Hergert sehr wichtig.
Den Deckenlift selbst zu steuern, ist für Klaus Hergert sehr wichtig.
Helferin Julia Müller zeigt Richtung Rost-Unterboden des Ford-Buses.
Helferin Julia Müller zeigt Richtung Rost-Unterboden des Ford-Buses.
Reichenbach
Leser helfen: Mobil trotz Hindernissen - Klaus Hergerts Weg zur Freiheit
Redakteur
Von Gunter Niehus
Klaus Hergert aus Limbach sammelt mit Hilfe der „Freie Presse“-Leser Geld für ein neues Auto. Sich vorwärts zu bewegen, ist auch im eigenen Haus eine Herausforderung. Wie ihm sein Vater einst dabei half.

Das sieht anstrengend aus. Klaus Hergert hängt in einer Art Tragegeschirr und schwebt einige Zentimeter über seinem Rollstuhl. Der Gurt hebt die Knie offenbar höher als Hergerts Gürtel. Ist das nicht furchtbar unbequem? „Nö, überhaupt nicht“, sagt der 51-jährige Mann aus Limbach. „Wenn man den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt, ist man...
Mehr Artikel