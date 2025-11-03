Neue Besen bei vogtländischem Carnevals Club: Was die neuen Chefs alles vorhaben

Es ist nur noch wenig Zeit bis zum Beginn der fünften Jahreszeit. Beim LCC sind alle Mitglieder schon mit der Vorbereitung beschäftigt. Denn in dieser Saison gibt es etwas Besonderes zu feiern.

Der 11.11. ist nicht mehr in allzu weiter Ferne und mit ihm der Beginn der Faschingssaison. Der Lengenfelder Carnevals Club (LCC) startet in seine 55. Saison und hat damit ein Jubiläum vor sich, dass es zu feiern gilt. „Wir werden deshalb keinen Mottofasching feiern, sondern die schönsten Sachen der zurückliegenden elf Jahre auswählen",...