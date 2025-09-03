Neumark fiebert einmaligem Mittelalter-Spektakel entgegen: Mit Schlachten-Schauspiel und Schloss-Café

Im Park schlägt ein 150-köpfiges und nachts illuminiertes Heerlager seine Zelte auf, am Schloss öffnet ein Mittelalter-Markt - die Kulisse für den ultimativen Höhepunkt ist jetzt schon der Hingucker.

In Neumark jagt nächste Woche ein Höhepunkt den anderen. Die Vogtland-Gemeinde feiert ihr 800-Jähriges mit Pauken und Trompeten. Insbesondere trifft dieses Bild auf ein in die Feierlichkeiten eingebettetes zweitägiges Mittelalter-Spektakel zu. Schaustätten des weit und breit einmaligen Aufmarschs der Mittelalter-Szene aus ganz Deutschland... In Neumark jagt nächste Woche ein Höhepunkt den anderen. Die Vogtland-Gemeinde feiert ihr 800-Jähriges mit Pauken und Trompeten. Insbesondere trifft dieses Bild auf ein in die Feierlichkeiten eingebettetes zweitägiges Mittelalter-Spektakel zu. Schaustätten des weit und breit einmaligen Aufmarschs der Mittelalter-Szene aus ganz Deutschland...