Neumark fiebert einmaligem Mittelalter-Spektakel entgegen: Mit Schlachten-Schauspiel und Schloss-Café

Reichenbach
Im Park schlägt ein 150-köpfiges und nachts illuminiertes Heerlager seine Zelte auf, am Schloss öffnet ein Mittelalter-Markt - die Kulisse für den ultimativen Höhepunkt ist jetzt schon der Hingucker.
In Neumark jagt nächste Woche ein Höhepunkt den anderen. Die Vogtland-Gemeinde feiert ihr 800-Jähriges mit Pauken und Trompeten. Insbesondere trifft dieses Bild auf ein in die Feierlichkeiten eingebettetes zweitägiges Mittelalter-Spektakel zu. Schaustätten des weit und breit einmaligen Aufmarschs der Mittelalter-Szene aus ganz Deutschland...
