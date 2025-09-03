Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Neumark fiebert einmaligem Mittelalter-Spektakel entgegen: Mit Schlachten-Schauspiel und Schloss-Café

Blick auf den Wehrgang der Palisade, auf die bald scharf geschossen wird. Festorganisator Jörg Schneider (vorn) und die Erbauer der Bastion im Neumarker Park.
Blick auf den Wehrgang der Palisade, auf die bald scharf geschossen wird. Festorganisator Jörg Schneider (vorn) und die Erbauer der Bastion im Neumarker Park. Bild: Gerd Möckel
Blick auf den Wehrgang der Palisade, auf die bald scharf geschossen wird. Festorganisator Jörg Schneider (vorn) und die Erbauer der Bastion im Neumarker Park.
Blick auf den Wehrgang der Palisade, auf die bald scharf geschossen wird. Festorganisator Jörg Schneider (vorn) und die Erbauer der Bastion im Neumarker Park. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Neumark fiebert einmaligem Mittelalter-Spektakel entgegen: Mit Schlachten-Schauspiel und Schloss-Café
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Park schlägt ein 150-köpfiges und nachts illuminiertes Heerlager seine Zelte auf, am Schloss öffnet ein Mittelalter-Markt - die Kulisse für den ultimativen Höhepunkt ist jetzt schon der Hingucker.

In Neumark jagt nächste Woche ein Höhepunkt den anderen. Die Vogtland-Gemeinde feiert ihr 800-Jähriges mit Pauken und Trompeten. Insbesondere trifft dieses Bild auf ein in die Feierlichkeiten eingebettetes zweitägiges Mittelalter-Spektakel zu. Schaustätten des weit und breit einmaligen Aufmarschs der Mittelalter-Szene aus ganz Deutschland...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.04.2025
3 min.
Reichenbacher Wurstfabrik greift Neumarker Rittern im Notfall unter die Arme: „Wenn die Gläser nicht reichen, helfen wir aus“
Nescafé-Gläser sind ideal, sagen Bürgermeister Sven Köpp (links) und Bauamtschef Jörg Schneider.
Die Gläser-Sammelaktion der Gemeinde Neumark kommt eher schleppend voran. Stand jetzt wurden 390 Gläser im Rathaus abgegeben - fürs große Mittelalter-Spektakel im Park.
Gerd Möckel
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
15.08.2025
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
09:15 Uhr
2 min.
Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt
Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.
Cornelia Henze
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
Mehr Artikel