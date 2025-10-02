Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pinsel, Klobürsten - oder ein Papagei für 3,99? Im Obi Reichenbach sorgte ein Ara für Aufsehen.
Pinsel, Klobürsten - oder ein Papagei für 3,99? Im Obi Reichenbach sorgte ein Ara für Aufsehen. Bild: Möckel
Pinsel, Klobürsten - oder ein Papagei für 3,99? Im Obi Reichenbach sorgte ein Ara für Aufsehen.
Pinsel, Klobürsten - oder ein Papagei für 3,99? Im Obi Reichenbach sorgte ein Ara für Aufsehen. Bild: Möckel
Reichenbach
Papagei in 3,99-Schnäppchenkiste vom Reichenbacher Obi: Das steckt hinter dem Angebot
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Ara und weitere Papageien haben im Obi für Aufsehen gesorgt. Der Auftritt der Tiere stand im Zeichen einer Verkaufs-Sonderaktion am Samstag - mit Leckereien vom Grill und Selfies mit den Vögeln.

Wird es dem Ara zu bunt, geht er auf Erkundungstour. Das ist bei Simone und Frank Kirschbaum zuhause nicht anders als bei Ausflügen mit dem Papagei und weiteren Vögeln der Familie. Jetzt standen die Kirschbaums mit drei Tieren im Reichenbacher Obi im Rampenlicht. Dabei wollten sie mit der Marktleitung lediglich Absprachen für eine Sonderaktion...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.06.2025
3 min.
Oldtimer-Schätze in der Horch-Fabrik sorgen für Dolce Vita-Feeling im Vogtland
Ein bisschen Dolce Vita an der Horch-Fabrik in Reichenbach - mit Fulda-Mobil und Kabinenroller.
Im Ausstellungs-Pavillon der Awo Reichenbach versprühen ab sofort zwei schnittige Sammlerstücke den Charme der 50er-Jahre - ein Fulda-Mobil und ein Messerschmitt-Kabinenroller.
Gerd Möckel
27.08.2025
6 min.
An dieser Shell-Tankstelle in Reichenbach gibt’s kein Benzin - aber ein Ehepaar, das seinen Traum lebt
Hier legt der Meister noch Hand an. Frank Kirschbaum an der Zapfsäule seiner Shell-Tankstelle. Die hat sogar einen Google-Eintrag, was gelegentlich für Überraschungen sorgt.
Frank Kirschbaum ist in Reichenbach als Oldtimer-Fan und Papageien-Flüsterer bekannt. Jetzt hat er erstmalig die Tore zum Sommersitz der Familie geöffnet - Einblicke in eine „irre schöne“ Kulisse.
Gerd Möckel
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel