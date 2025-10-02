Papagei in 3,99-Schnäppchenkiste vom Reichenbacher Obi: Das steckt hinter dem Angebot

Reichenbach
Ein Ara und weitere Papageien haben im Obi für Aufsehen gesorgt. Der Auftritt der Tiere stand im Zeichen einer Verkaufs-Sonderaktion am Samstag - mit Leckereien vom Grill und Selfies mit den Vögeln.
Wird es dem Ara zu bunt, geht er auf Erkundungstour. Das ist bei Simone und Frank Kirschbaum zuhause nicht anders als bei Ausflügen mit dem Papagei und weiteren Vögeln der Familie. Jetzt standen die Kirschbaums mit drei Tieren im Reichenbacher Obi im Rampenlicht. Dabei wollten sie mit der Marktleitung lediglich Absprachen für eine Sonderaktion...
