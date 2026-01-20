Radka Roth ist neue Transfusionsverantwortliche im Kreiskrankenhaus Greiz

Reichenbach
Die Personalentscheidung ist Teil einer Strategie, die auf höchste Sicherheitsstandards abzielt, heißt es aus dem Kreiskrankenhaus. Worauf es bei der neuen Funktion ankommt.
Das Kreiskrankenhaus Greiz hat Radka Roth als neue Transfusionsverantwortliche eingesetzt. Die Ärztin mit dem Berufsdoktorat Medicinae Universae Doctor (MUDr.) ist für die Sicherheit bei Bluttransfusionen zuständig. Nach Angaben des Krankenhauses ist diese Personalentscheidung Teil einer Strategie, die auf höchste Sicherheitsstandards abzielt....
