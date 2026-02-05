Reichenbach sperrt Straßen: Eckhaus akut einsturzgefährdet

Reichenbach
Die Bauaufsicht der Stadt hat die Kreuzung Bebel-/Liebaustraße komplett gesperrt - wie es jetzt weitergeht.
Die Stadt Reichenbach hat an der Bebelstraße die Notbremse gezogen und die Kreuzung zur Liebaustraße komplett gesperrt. Grund dafür ist der bauliche Zustand eines seit langem leerstehenden Eckhauses. Wie Stadtsprecherin Heike Keßler sagt, ist der Gründerzeitbau „akut einsturzgefährdet“. Aufgrund der Höhe des Gebäudes sei deshalb auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.