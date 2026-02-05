MENÜ
Blick runter zur Berufsschule, das Haus rechts ist einsturzgefährdet. Bild: Stadtverwaltung/Heike Keßler
Blick runter zur Berufsschule, das Haus rechts ist einsturzgefährdet. Bild: Stadtverwaltung/Heike Keßler
Reichenbach
Reichenbach sperrt Straßen: Eckhaus akut einsturzgefährdet
Redakteur
Von Gerd Möckel
Die Bauaufsicht der Stadt hat die Kreuzung Bebel-/Liebaustraße komplett gesperrt - wie es jetzt weitergeht.

Die Stadt Reichenbach hat an der Bebelstraße die Notbremse gezogen und die Kreuzung zur Liebaustraße komplett gesperrt. Grund dafür ist der bauliche Zustand eines seit langem leerstehenden Eckhauses. Wie Stadtsprecherin Heike Keßler sagt, ist der Gründerzeitbau „akut einsturzgefährdet“. Aufgrund der Höhe des Gebäudes sei deshalb auch...
