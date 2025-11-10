Reichenbacher feiern Martinstag mit Laternenumzug

Reichenbach
Die verschiedenen Kirchgemeinden feiern gemeinsam. Was stattfinden soll.
Zum Martinstag laden die Kirchgemeinden der Region zu Andachten, Lampionumzügen und zum Teilen der Martinshörnchen ein. In Reichenbach feiern die verschiedenen Gemeinden gemeinsam am Dienstag, 11. November. Beginn ist 17 Uhr in der Peter-Paul-Kirche. Der sich anschließende Lampionumzug endet mit dem Teilen der Martinshörnchen sowie warmen...
