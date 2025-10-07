Riesige Buchstaben, Sitz-Lounge, Mini-Amphitheater: Wozu Mylau einen Stadtgarten braucht

Das Team der Kulturstiftung Mylau hat das Projekt entwickelt. Die Stadt Reichenbach will damit im Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ punkten. Alle Interessenten sind für den 10. Oktober eingeladen.

Ein Stadtgarten für Mylau? Das Vorhaben steht. Verwundert reibt man sich die Augen: Sogar eine eigene Internetseite gibt es bereits für das Vorhaben. Die Idee ist, den bislang ungenutzten kleinen Park zwischen dem Marktplatz und Nawarra Süßwaren in einen Ort zum Erleben, Fühlen und Entdecken zu verwandeln. Ein Stadtgarten für Mylau? Das Vorhaben steht. Verwundert reibt man sich die Augen: Sogar eine eigene Internetseite gibt es bereits für das Vorhaben. Die Idee ist, den bislang ungenutzten kleinen Park zwischen dem Marktplatz und Nawarra Süßwaren in einen Ort zum Erleben, Fühlen und Entdecken zu verwandeln.