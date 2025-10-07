Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sara und Jan Grasnick von der Kulturstiftung Mylau mit Architekt Christian-Frank Knobloch (v. l.) im Park zwischen Markt und Nawarra, wo der Stadtgarten Mylau entstehen soll. Bild: Gerd Betka
Sara und Jan Grasnick von der Kulturstiftung Mylau mit Architekt Christian-Frank Knobloch (v. l.) im Park zwischen Markt und Nawarra, wo der Stadtgarten Mylau entstehen soll. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Riesige Buchstaben, Sitz-Lounge, Mini-Amphitheater: Wozu Mylau einen Stadtgarten braucht
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Team der Kulturstiftung Mylau hat das Projekt entwickelt. Die Stadt Reichenbach will damit im Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ punkten. Alle Interessenten sind für den 10. Oktober eingeladen.

Ein Stadtgarten für Mylau? Das Vorhaben steht. Verwundert reibt man sich die Augen: Sogar eine eigene Internetseite gibt es bereits für das Vorhaben. Die Idee ist, den bislang ungenutzten kleinen Park zwischen dem Marktplatz und Nawarra Süßwaren in einen Ort zum Erleben, Fühlen und Entdecken zu verwandeln.
