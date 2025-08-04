Start in Reichenbach: Stadtwerke-App bietet die Heimat in der Hosentasche

„Mein Reichenbach & Vogtland“ kann seit Montag offiziell aus den App-Stores heruntergeladen werden. Das Programm ist weit mehr als nur ein Kundenportal. Auch Vandalismus kann man jetzt melden.

Am Montag, 12 Uhr ist die App „Mein Reichenbach & Vogtland" der Stadtwerke Reichenbach offiziell gestartet. Sie kann in den App-Stores heruntergeladen werden. Im Apple App Store für iOS-Geräte und im Google Play Store für Android-Geräte. Das Ganze ist nicht nur als Kommunikationskanal für Stadtwerke-Kunden interessant. Die App verspricht...