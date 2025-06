Volkssolidarität Vogtland bietet altersgerechtes Wohnen mit Bäcker und Fleischer im Haus

Das Schenkerhaus am Postplatz mitten in Reichenbach ist saniert und neu ausgebaut worden. Zwölf barrierearme Wohnungen werden ab August vermietet. Wie sind sie ausgestattet und was kostet die Miete?

Wie in einem Taubenschlag ging es am Mittwochnachmittag im Schenkerhaus am Postplatz in Reichenbach zu. Die Volkssolidarität Vogtland hatte dazu eingeladen, die zwölf altersgerechten Wohnungen zu besichtigen, die in den oberen drei Etagen des denkmalgeschützten Hauses in zentraler Lage entstanden sind. Die Interessenten strömten in Scharen....