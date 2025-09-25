Wegen Kabelverlegung: Diese Straße in Rotschau wird gesperrt

Reichenbach
Firma ist im Auftrag der Telekom aktiv. Ab dem 29. September wird unter Vollsperrung gebaut.
Sperrungen und kein Ende. Für alle Rotschauer und all jene, die durch den Reichenbacher Ortsteil fahren müssen, geht der Baustellen-Marathon weiter. Von Montag, 29. September, bis voraussichtlich Donnerstag, 2. Oktober, wird die Kreisstraße K 7810 in Höhe Alte Lengenfelder Straße 2 in Rotschau gesperrt. Die Firma KNS Kabel Netzwerk Service...
