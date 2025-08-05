Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ansturm auf Zuckertütenfabrik in Ehrenfriedersdorf: Das raten Experten Eltern zum Schulanfang

Knapp zwei Millionen Zuckertüten wird die Nestler GmbH Feinkartonagen aus Ehrenfriedersdorf in diesem Jahr verkaufen. Die kleinsten Tüten sind 12 Zentimeter groß. Die traditionelle Ost-Zuckertüte misst 85 Zentimeter.
Knapp zwei Millionen Zuckertüten wird die Nestler GmbH Feinkartonagen aus Ehrenfriedersdorf in diesem Jahr verkaufen. Die kleinsten Tüten sind 12 Zentimeter groß. Die traditionelle Ost-Zuckertüte misst 85 Zentimeter. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Ansturm auf Zuckertütenfabrik in Ehrenfriedersdorf: Das raten Experten Eltern zum Schulanfang
Von Mike Baldauf und Katrin Kablau
Schulanfang in Sachsen: Knapp zwei Millionen Zuckertüten wird die Zuckertütenfabrik im Erzgebirge in diesem Jahr verkaufen. Gerade der Andrang zum erstmals angebotenen Werksverkauf übertrifft die Erwartungen.

An diesem Wochenende ist Schulanfang in Sachsen. Die Eltern künftiger Abc-Schützen starten zum Endspurt. In der Zuckertütenfabrik im Erzgebirge kommt der Werksverkauf besonders gut an.
