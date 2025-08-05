Ansturm auf Zuckertütenfabrik in Ehrenfriedersdorf: Das raten Experten Eltern zum Schulanfang

Annaberg
Schulanfang in Sachsen: Knapp zwei Millionen Zuckertüten wird die Zuckertütenfabrik im Erzgebirge in diesem Jahr verkaufen. Gerade der Andrang zum erstmals angebotenen Werksverkauf übertrifft die Erwartungen.
An diesem Wochenende ist Schulanfang in Sachsen. Die Eltern künftiger Abc-Schützen starten zum Endspurt. In der Zuckertütenfabrik im Erzgebirge kommt der Werksverkauf besonders gut an.
