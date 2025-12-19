MENÜ
Er gehört zu Weihnachten wie Schwibbogen und Pyramide: der Stollen. Aber wo im Erzgebirge gibt es den leckersten?
Martin Hübner ist überwältigt. „Freie Presse“-Leser haben seinen Stollen zum Sieger gekürt.
Die Stollen aus Aue sind auch gefragt: Alexander Schellenberger freut sich über den dritten Platz.
So haben die Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ abgestimmt.
Annaberg
Der Sieger steht fest: Erzgebirger küren leckersten Stollen
Redakteur
Von Patrick Herrl
Welcher Bäcker backt den besten Stollen? Das wollte „Freie Presse“ erfahren. Nun ist die Leserumfrage beendet. Bis zum Schluss lieferten sich drei Nominierte ein enges Rennen.

Er gehört zu Weihnachten wie Schwibbogen, Pyramide und Räuchermann. Doch wo schmeckt der Stollen am besten? Die „Freie Presse“ hat die Leserinnen und Leser aufgerufen, ihren Liebling zu küren. Nun steht der Sieger fest. Und: Bis zum Ende des großen Online-Votings lieferten sich drei Nominierte ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.
