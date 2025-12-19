Der Sieger steht fest: Erzgebirger küren leckersten Stollen

Welcher Bäcker backt den besten Stollen? Das wollte „Freie Presse“ erfahren. Nun ist die Leserumfrage beendet. Bis zum Schluss lieferten sich drei Nominierte ein enges Rennen.

Er gehört zu Weihnachten wie Schwibbogen, Pyramide und Räuchermann. Doch wo schmeckt der Stollen am besten? Die „Freie Presse“ hat die Leserinnen und Leser aufgerufen, ihren Liebling zu küren. Nun steht der Sieger fest. Und: Bis zum Ende des großen Online-Votings lieferten sich drei Nominierte ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.