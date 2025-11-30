Geschmackserlebnis mit Kopfkino: Warum Stollen aus dem Erzgebirge bei der Fachjury so gut punkten

Zum Annaberger Stollentag wurde in diesem Jahr bei den teilnehmenden Bäckereien ein Rekordwert verzeichnet. Doch die große Überraschung kam erst am Ende der Veranstaltung.

Gut 500 Jahre ist es nunmehr her, dass Papst Innozenz VIII. höchstpersönlich im Jahre 1491 in einem Schreiben den sächsischen Bäckern gestattete, trotz der vorweihnachtlichen Fastenzeit Butter für ihre Stollen zu verwenden. Die Geburtsstunde der Leckerei quasi. Also alles längst gesagt zum süßen Geschmackserlebnis? Von wegen.