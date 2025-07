Vor 70 Jahren: Tödliche Flutwelle überrascht Erzgebirger beim Feiern

Ein Unwetterereignis erschütterte am 20. Juli 1955 die Anwohner des Preßnitztals. Mitten in das Stadtfest in Jöhstadt ergoss sich eine Flutwelle, die enormen Schaden verursachte und sechs Todesopfer forderte.

Zeitzeugen schildern den 20. Juli 1955 als einen schönen trockenen Sommertag. Das seit drei Tagen laufende Heimatfest aus Anlass des 300. Stadtjubiläums feierte Halbzeit. Zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitete sich in Jöhstadt gemeinschaftliche Fröhlichkeit. Der Festumzug zum Auftakt am 17. Juli war ein imposanter Start mit 22... Zeitzeugen schildern den 20. Juli 1955 als einen schönen trockenen Sommertag. Das seit drei Tagen laufende Heimatfest aus Anlass des 300. Stadtjubiläums feierte Halbzeit. Zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitete sich in Jöhstadt gemeinschaftliche Fröhlichkeit. Der Festumzug zum Auftakt am 17. Juli war ein imposanter Start mit 22...