100 Jahre und längst nicht aus der Mode: Was ein 24-Jähriger aus dem Erzgebirge am Posaunenchor schätzt

In der evangelischen Kirchgemeinde Lauter gibt es dieses Wochenende viel Grund zum Feiern. Musikalisch vor allem. Doch wie steht es um die Zukunft dieser großen Tradition?

Der Anfang war mühsam, gesteht Jonas Petzl. „Denn ich musste immer um die Ecke denken“, sagt der 24-Jährige im Rückblick. Doch selbst wenn er sich mal verspielt hat: Ärger gab es nie, betont er. Inzwischen ist die Umstellung mit Blick auf sein liebstes Hobby längst geschafft. Der angehende Grundschullehrer, der in Erfurt studiert, spielt... Der Anfang war mühsam, gesteht Jonas Petzl. „Denn ich musste immer um die Ecke denken“, sagt der 24-Jährige im Rückblick. Doch selbst wenn er sich mal verspielt hat: Ärger gab es nie, betont er. Inzwischen ist die Umstellung mit Blick auf sein liebstes Hobby längst geschafft. Der angehende Grundschullehrer, der in Erfurt studiert, spielt...