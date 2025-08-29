Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 100 Jahre und längst nicht aus der Mode: Was ein 24-Jähriger aus dem Erzgebirge am Posaunenchor schätzt

Jonas Petzl spielt nicht nur im 100 Jahre alten Posaunenchor der evangelischen Kirche in Lauter mit. Die Musik begleitet den 24-Jährigen schon sein Leben lang.
Jonas Petzl spielt nicht nur im 100 Jahre alten Posaunenchor der evangelischen Kirche in Lauter mit. Die Musik begleitet den 24-Jährigen schon sein Leben lang. Bild: Anna Neef
Jonas Petzl spielt nicht nur im 100 Jahre alten Posaunenchor der evangelischen Kirche in Lauter mit. Die Musik begleitet den 24-Jährigen schon sein Leben lang.
Jonas Petzl spielt nicht nur im 100 Jahre alten Posaunenchor der evangelischen Kirche in Lauter mit. Die Musik begleitet den 24-Jährigen schon sein Leben lang. Bild: Anna Neef
Aue
100 Jahre und längst nicht aus der Mode: Was ein 24-Jähriger aus dem Erzgebirge am Posaunenchor schätzt
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der evangelischen Kirchgemeinde Lauter gibt es dieses Wochenende viel Grund zum Feiern. Musikalisch vor allem. Doch wie steht es um die Zukunft dieser großen Tradition?

Der Anfang war mühsam, gesteht Jonas Petzl. „Denn ich musste immer um die Ecke denken“, sagt der 24-Jährige im Rückblick. Doch selbst wenn er sich mal verspielt hat: Ärger gab es nie, betont er. Inzwischen ist die Umstellung mit Blick auf sein liebstes Hobby längst geschafft. Der angehende Grundschullehrer, der in Erfurt studiert, spielt...
