Regionale Nachrichten und News
  • Bürstenmacher aus dem Erzgebirge produziert für Aldi, Toom und Co. – und investiert Millionensumme

Beate Eißmann arbeitet bei der Bümag in Schönheide. Hier werden unter anderem Handbürsten in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt.
Beate Eißmann arbeitet bei der Bümag in Schönheide. Hier werden unter anderem Handbürsten in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt. Bild: Georg Dostmann
Beate Eißmann arbeitet bei der Bümag in Schönheide. Hier werden unter anderem Handbürsten in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt.
Bürstenmacher aus dem Erzgebirge produziert für Aldi, Toom und Co. – und investiert Millionensumme
Von Heike Mann
Sie liegen in Baumärkten und Discountern in ganz Deutschland: Bürsten und Besen aus dem Erzgebirge. Das Unternehmen Bümag beliefert unter anderem Aldi, Toom und Hornbach. Jetzt investiert es einen Millionenbetrag in neue Maschinen.

Andreas Schmidt steht an einer fast eine halbe Million Euro teuren Maschine, die bei dem Bürstenhersteller Bümag in Schönheide dieses Jahr angeschafft wurde. Um schneller und effektiver auf Aufträge zu reagieren, wurden insgesamt rund 1,4 Millionen Euro in drei neue Spritzgussmaschinen sowie drei Maschinen zum Fasern einstanzen investiert.
