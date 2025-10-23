Bürstenmacher aus dem Erzgebirge produziert für Aldi, Toom und Co. – und investiert Millionensumme

Sie liegen in Baumärkten und Discountern in ganz Deutschland: Bürsten und Besen aus dem Erzgebirge. Das Unternehmen Bümag beliefert unter anderem Aldi, Toom und Hornbach. Jetzt investiert es einen Millionenbetrag in neue Maschinen.

Andreas Schmidt steht an einer fast eine halbe Million Euro teuren Maschine, die bei dem Bürstenhersteller Bümag in Schönheide dieses Jahr angeschafft wurde. Um schneller und effektiver auf Aufträge zu reagieren, wurden insgesamt rund 1,4 Millionen Euro in drei neue Spritzgussmaschinen sowie drei Maschinen zum Fasern einstanzen investiert.