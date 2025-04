Einbrecher machen in Zwönitz Beute im Wert von rund 20.000 Euro

Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Zu ihrer Beute zählt auch ein Heizkörper. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Zwönitz.

Die Polizei muss in Zwönitz nach einem Einbruch in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus ermitteln. Die Diebe waren offenbar am Donnerstag auf Beutezug gegangen. Wie die Polizei zum Geschehen mitteilt, brachen der oder die Täter in ein Objekt an der Niederzwönitzer Straße ein. Dort gingen sie in vier Etagen ans Werk. Laut Information der Polizei traten die Einbrecher die Hintertür des Hauses ein, um an ihre Beute zu gelangen. Sie machten sich an Heizungs-, Wasser- und Gasrohren zu schaffen, die sie durchtrennten und mitnahmen. Ebenso stahlen die Diebe einen Heizkörper und brachen Stromkästen gewaltsam auf. Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 20.000 Euro. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. (reu)