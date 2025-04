Erzgebirger pflanzen Vergissmeinnicht für Menschen mit Demenz: Was hat es damit auf sich?

Stützengrün blüht auf – und setzt ein Zeichen für Demenz. Gemeinsam mit Kindern hat die Arbeiterwohlfahrt rund 250 Blumen gepflanzt. Die Aktion soll Aufmerksamkeit für ein tabuisiertes Thema schaffen.

Rund 250 Blumen, darunter Vergissmeinnicht und Stiefmütterchen, sind in den vergangenen Tagen von der Quartiersarbeit der Arbeiterwohlfahrt Erzgebirge (Awo) in Zusammenarbeit mit der Landesinitiative Demenz Sachsen gepflanzt worden. Zu finden sind diese nun unter anderem am Platz der Generationen in Hundshübel, an zwei Arztpraxen in Hundshübel...