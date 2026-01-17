MENÜ
  Erzgebirgische Spezialität: Verkostung zeigt, worauf es bei Sauerkraut ankommt

Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen. Bild: Ralf Wendland
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen. Bild: Ralf Wendland
Aue
Erzgebirgische Spezialität: Verkostung zeigt, worauf es bei Sauerkraut ankommt
Redakteur
Von Heike Mann
Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.

Im Gasthof „Zum Goldenen Hirsch“ in Hundshübel war am Freitagabend jeder Tisch besetzt. In der Luft lag ein leichter Hauch von Sauerkraut. Denn die rund 60 Gäste aus dem Ort und aus der näheren Umgebung waren zur Sauerkrautverkostung gekommen. In 26 Schälchen warteten Kostproben auf die Bewertung durch die fünfköpfige Jury.
